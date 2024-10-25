Дожди продолжаются. О погоде в Алтайском крае днем 25 октября

Днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди

25 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя / Фото: unsplash.com / Nick Nice

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 25 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле ожидается от +8 до +10 градусов. Небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.