Дожди продолжаются. О погоде в Алтайском крае днем 25 октября
Днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди
25 октября 2024, 06:00, ИА Амител
Капли дождя / Фото: unsplash.com / Nick Nice
От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 25 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле ожидается от +8 до +10 градусов. Небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
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