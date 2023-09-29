Дожди с грозами. О погоде в Алтайском крае 29 сентября
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с
29 сентября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут небольшие дожди с грозами.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +12 до +14 градусов. В начале дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
11:58:28 29-09-2023
И снова с дождем в Барнауле НЕ УГАДАЛИ! да сколько ж можно дезинформировать???