Дожди с грозами. О погоде в Алтайском крае 29 сентября

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

29 сентября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами пройдут небольшие дожди с грозами.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +12 до +14 градусов. В начале дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.