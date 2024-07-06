Дожди с грозами. О погоде в Алтайском крае 6 июля

В утренние часы местами туман

06 июля 2024, 06:02, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com

На большей части территории Алтайского края 6 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами ливни, возможен град. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура от +24 до +29 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах до 21 м/с.

В Барнауле от +26 до +28 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.