Дожди с грозами продолжаются. О погоде в Алтайском крае 28 мая

Местами лить будет сильно

28 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Молния / Фото: unsplash.com

От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В большинстве районов края ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный с переходом в западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле от +11 до +13 градусов. Временами дождь. Ветер северный с переходом в западный, 7-12 м/с.