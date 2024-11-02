Дожди с небольшим потеплением. О погоде в Алтайском крае 2 ноября

На дорогах местами гололедица

02 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Порыжевший лес / Фото: Ewa Stepkowska

От +4 до +9 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с, по западу местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.