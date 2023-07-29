Дожди с усилением при грозах ожидаются в эти выходные в Алтайском крае

В регионе немного похолодает, однако полностью жара не отступит

29 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дожди и грозы ожидаются в эти выходные в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в регионе немного похолодает.

Согласно прогнозу синоптиков, днем 29 июля ожидается от +22 до +27 градусов. По юго-западу местами жарче – до +31 градуса. По всему краю местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

К ночи станет ощутимо прохладнее: от +11 до +16 градусов, местами до +21 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем от +25 до +30 градусов. Местами продолжатся кратковременные дожди и грозы. Однако молния принесет с собой усиление дождя. Ветер все так же северо-западный, от 5 до 10 м/c, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ситуация будет схожей. Днем 29 июля от +25 до +27 градусов. В конце дня ожидается кратковременный дождь, вероятно с грозой. Ветер западный, от 4 до 9 м/c.

К ночи похолодает до +14...+16 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Днем в воскресенье, 30 июля, ожидается от +26 до +28 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.