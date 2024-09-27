Дожди, в Барнауле снег. О погоде в Алтайском крае днем 27 сентября

Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

27 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Первый снег в Барнауле / Фото: amic.ru

От +5 до +10 градусов ожидается в Алтайском крае 27 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +5 до +7 градусов. В первой половине дня небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер западный, 3-8 м/с.