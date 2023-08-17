Дожди, возможна гроза. О погоде в Алтайском крае 17 августа

В утренние часы местами туман. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с

17 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 августа. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В отдельных районах небольшие, по северу и востоку местами умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Ветер западный. 6-11 м/с.