Дожди, возможно грозы. О погоде в Алтайском крае 16 июня

В некоторых районах ожидается непогода

16 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 16 июня будет тепло, но дождливо. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Без осадков.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.