Дожди, возможно грозы. О погоде в Алтайском крае 16 июня
В некоторых районах ожидается непогода
16 июня 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 16 июня будет тепло, но дождливо. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Без осадков.
Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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