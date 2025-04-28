Дожди, возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 28 апреля

Воздух прогреется до +27 градусов

28 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.