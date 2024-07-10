Дожди закончились. О погоде в Алтайском крае 10 июля

В регион снова приходит жара

10 июля 2024, 06:03, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/99190

В Алтайском крае завершился период дождей и на смену ему приходит жара. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +22...+27 градусов. Местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.