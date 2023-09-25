Дождливо и прохладно. О погоде в Алтайском крае 25 сентября
В регионе продолжает холодать
25 сентября 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
По-настоящему осенняя погода пришла в Алтайский край и задержалась здесь. Прогноз на начало новой рабочей недели передает региональный Гидрометцентр.
В крае температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Местами небольшие дожди, в предгорьях умеренные дожди.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
13:57:03 25-09-2023
Чтоб ВЫ попали под этот "небольшой дождь" в Барнауле, который по факту БОЛЬШОЙ(!)