Дождливо и прохладно. О погоде в Алтайском крае 25 сентября

В регионе продолжает холодать

25 сентября 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

По-настоящему осенняя погода пришла в Алтайский край и задержалась здесь. Прогноз на начало новой рабочей недели передает региональный Гидрометцентр.



В крае температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Местами небольшие дожди, в предгорьях умеренные дожди.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.