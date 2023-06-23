Дождливо. О погоде в Алтайском крае 23 июня

В регионе ожидаются осадки

23 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 23 июня ожидаются осадки. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в Алтайском крае составит от +17 до +22 градусов. Местами возможны дожди.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. В конце дня возможен дождь.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду.