Дождливо. О погоде в Алтайском крае 23 июня
В регионе ожидаются осадки
23 июня 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 23 июня ожидаются осадки. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в Алтайском крае составит от +17 до +22 градусов. Местами возможны дожди.
Ветер западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. В конце дня возможен дождь.
Ветер западный, 6-11 метров в секунду.
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