DR: Путина может ждать рождественский сюрприз по итогам саммита ЕС в декабре
Решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март
29 ноября 2023, 20:39, ИА Амител
Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров ЕС. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщает датское издание DR.
Саммит намечен на декабрь, однако решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март. Весной Еврокомиссия должна представить очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству.
Автор предполагает, что в результате декабрьский саммит может закончиться уже ставшим классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины.
Также в следующим году как в Европе, так и в США состоятся выборы, они могут оказаться для России важным подспорьем в противостоянии с Украиной. При этом для Киева компромисс ЕС станет болезненным поражением.
21:16:49 29-11-2023
Дак и у РФ тоже весной выборы Путина будут.
21:37:33 29-11-2023
В государствах,где царит свобода и демократия выборы решают всё.PS Демокра́тия — политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.
07:35:00 30-11-2023
А какая Путину разница, когда Украину в ЕС примут. Хоть год назад. Вот если бы в НАТО приняли, были бы проблемы. Но возможно у всего мира. Поэтому пока не рискуют. Еще СВО может закончится так, что получится что часть России в ЕС
07:54:20 30-11-2023
Гость (07:35:00 30-11-2023) А какая Путину разница, когда Украину в ЕС примут. Хоть год ... Как топчемся на месте, то вполне может быть такой вариант.
07:43:23 30-11-2023
Еще интересно может в ЕС они ее вместе с Крымом и другими регионами примут. Если нет, то значит признают, что Крым и новые регионы не Украина. А если да, будет тоже интересно
07:46:39 30-11-2023
Может когда-нибудь в России придется принимать закон об особом экономическом статусе отдельных регионов, типа Киевской, а может и Львовской областей, потому что они будут в ЕС
09:07:14 30-11-2023
Гость (07:46:39 30-11-2023) Может когда-нибудь в России придется принимать закон об особ... В таком случае придётся общаться с жопезом баррелем
09:04:41 30-11-2023
Ждём весенний "доклад о прогрессе Киева на пути к членству".А процесс пошёл... С небольшими эксцессами...
09:42:51 30-11-2023
Гость (09:04:41 30-11-2023) Ждём весенний "доклад о прогрессе Киева на пути к членству".... Процесс уже девятый год идёт.Начался с надевания кастрюль на головы.А раньше в тех кастрюлях лапша варилась.
10:51:11 30-11-2023
Гость (21:37:33 29-11-2023) В государствах,где царит свобода и демократия выборы решают ... В государствах, где проживают 80% дебилов, которым, кроме Прозака разрешили курить траву, за них всё решают выборщики, которые выбирают того, за кого заплачено.