DR: Путина может ждать рождественский сюрприз по итогам саммита ЕС в декабре

Решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март

29 ноября 2023, 20:39, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров ЕС. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщает датское издание DR.

Саммит намечен на декабрь, однако решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март. Весной Еврокомиссия должна представить очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству.

Автор предполагает, что в результате декабрьский саммит может закончиться уже ставшим классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины.

Также в следующим году как в Европе, так и в США состоятся выборы, они могут оказаться для России важным подспорьем в противостоянии с Украиной. При этом для Киева компромисс ЕС станет болезненным поражением.