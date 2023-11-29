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DR: Путина может ждать рождественский сюрприз по итогам саммита ЕС в декабре

Решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март

29 ноября 2023, 20:39, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президента России Владимира Путина может ждать приятный сюрприз по итогам декабрьского саммита лидеров ЕС. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщает датское издание DR.

Саммит намечен на декабрь, однако решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до следующей встречи, которая планируется на март. Весной Еврокомиссия должна представить очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству.

Автор предполагает, что в результате декабрьский саммит может закончиться уже ставшим классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины.

Также в следующим году как в Европе, так и в США состоятся выборы, они могут оказаться для России важным подспорьем в противостоянии с Украиной. При этом для Киева компромисс ЕС станет болезненным поражением.

Владимир Путин Политика европа

Комментарии 10

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Гость

21:16:49 29-11-2023

Дак и у РФ тоже весной выборы Путина будут.

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Гость

21:37:33 29-11-2023

В государствах,где царит свобода и демократия выборы решают всё.PS Демокра́тия — политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

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Гость

07:35:00 30-11-2023

А какая Путину разница, когда Украину в ЕС примут. Хоть год назад. Вот если бы в НАТО приняли, были бы проблемы. Но возможно у всего мира. Поэтому пока не рискуют. Еще СВО может закончится так, что получится что часть России в ЕС

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Гость

07:54:20 30-11-2023

Гость (07:35:00 30-11-2023) А какая Путину разница, когда Украину в ЕС примут. Хоть год ... Как топчемся на месте, то вполне может быть такой вариант.

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Гость

07:43:23 30-11-2023

Еще интересно может в ЕС они ее вместе с Крымом и другими регионами примут. Если нет, то значит признают, что Крым и новые регионы не Украина. А если да, будет тоже интересно

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Гость

07:46:39 30-11-2023

Может когда-нибудь в России придется принимать закон об особом экономическом статусе отдельных регионов, типа Киевской, а может и Львовской областей, потому что они будут в ЕС

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Гость

09:07:14 30-11-2023

Гость (07:46:39 30-11-2023) Может когда-нибудь в России придется принимать закон об особ... В таком случае придётся общаться с жопезом баррелем

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Гость

09:04:41 30-11-2023

Ждём весенний "доклад о прогрессе Киева на пути к членству".А процесс пошёл... С небольшими эксцессами...

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Гость

09:42:51 30-11-2023

Гость (09:04:41 30-11-2023) Ждём весенний "доклад о прогрессе Киева на пути к членству".... Процесс уже девятый год идёт.Начался с надевания кастрюль на головы.А раньше в тех кастрюлях лапша варилась.

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Гость

10:51:11 30-11-2023

Гость (21:37:33 29-11-2023) В государствах,где царит свобода и демократия выборы решают ... В государствах, где проживают 80% дебилов, которым, кроме Прозака разрешили курить траву, за них всё решают выборщики, которые выбирают того, за кого заплачено.

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