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Драка между владельцами "Лады" и Lexus произошла в Барнауле после ДТП

Автомобилист за рулём иномарки утверждал, что только починил машину

23 мая 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Драка произошла после ДТП в Северном Власихинском проезде в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в районе дома № 110 столкнулись Lada и Lexus.

Сразу после аварии из дорогой иномарки выбежал водитель, который стал бить виновника ДТП.

"Он кричал на него, что тот наркоман и алкоголик. Вот был ли он пьян, непонятно, но вёл себя неадекватно", – рассказал очевидец.

Он также добавил, что водитель Lexus утверждал, что только починил свою машину. 

ДТП

Комментарии 11

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Гость

05:33:03 24-05-2023

Это не драка, это избиение.

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Гость

07:05:40 24-05-2023

Значит, такой "хороший" водитель: только починил и уже опять попал в историю.

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Гость

07:19:34 24-05-2023

Отлично чувак на Жигулях соскочил. Если не растеряется, на ремонт своей машины и на поездку в Турцию деньжат с богатого прид...ка возьмёт.

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Гость

09:08:30 24-05-2023

а что так волноваться? страховка все покроет. или ошибаюсь ?

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Гость

09:14:13 24-05-2023

Гость (09:08:30 24-05-2023) а что так волноваться? страховка все покроет. или ошибаю... Агада. Знакомому въехали в переднее крыло, вина не его. Ремонта на 138 тыс, страховая меньше сотки заплатит...

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Гость

10:52:07 24-05-2023

Гость (09:14:13 24-05-2023) Агада. Знакомому въехали в переднее крыло, вина не его. Ремо... остальное через суд с виновника

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Гость

11:01:44 24-05-2023

Гость (10:52:07 24-05-2023) остальное через суд с виновника... Думает. Но у виновника старенькая Тойота, и, судя по всему, даже в случае успеха долг он будет выплачивать годами...

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гость

09:17:40 24-05-2023

Лексус думал его везде пропускают как дурака ?

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Гость

09:46:05 24-05-2023

гость (09:17:40 24-05-2023) Лексус думал его везде пропускают как дурака ?... Да они именно так и думают большинство, кладут большой и толстый на ПДД

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Гость

11:03:34 24-05-2023

Теперь непонятно, кто кому заплатит

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Гость

11:24:24 24-05-2023

ну как бы в статье нет ничего о том , кто виновен в дтп

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