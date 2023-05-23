Драка между владельцами "Лады" и Lexus произошла в Барнауле после ДТП

Автомобилист за рулём иномарки утверждал, что только починил машину

23 мая 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Драка произошла после ДТП в Северном Власихинском проезде в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в районе дома № 110 столкнулись Lada и Lexus.

Сразу после аварии из дорогой иномарки выбежал водитель, который стал бить виновника ДТП.

"Он кричал на него, что тот наркоман и алкоголик. Вот был ли он пьян, непонятно, но вёл себя неадекватно", – рассказал очевидец.

Он также добавил, что водитель Lexus утверждал, что только починил свою машину.