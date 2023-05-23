Драка между владельцами "Лады" и Lexus произошла в Барнауле после ДТП
Автомобилист за рулём иномарки утверждал, что только починил машину
23 мая 2023, 23:25, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Драка произошла после ДТП в Северном Власихинском проезде в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в районе дома № 110 столкнулись Lada и Lexus.
Сразу после аварии из дорогой иномарки выбежал водитель, который стал бить виновника ДТП.
"Он кричал на него, что тот наркоман и алкоголик. Вот был ли он пьян, непонятно, но вёл себя неадекватно", – рассказал очевидец.
Он также добавил, что водитель Lexus утверждал, что только починил свою машину.
05:33:03 24-05-2023
Это не драка, это избиение.
07:05:40 24-05-2023
Значит, такой "хороший" водитель: только починил и уже опять попал в историю.
07:19:34 24-05-2023
Отлично чувак на Жигулях соскочил. Если не растеряется, на ремонт своей машины и на поездку в Турцию деньжат с богатого прид...ка возьмёт.
09:08:30 24-05-2023
а что так волноваться? страховка все покроет. или ошибаюсь ?
09:14:13 24-05-2023
Гость (09:08:30 24-05-2023) а что так волноваться? страховка все покроет. или ошибаю... Агада. Знакомому въехали в переднее крыло, вина не его. Ремонта на 138 тыс, страховая меньше сотки заплатит...
10:52:07 24-05-2023
Гость (09:14:13 24-05-2023) Агада. Знакомому въехали в переднее крыло, вина не его. Ремо... остальное через суд с виновника
11:01:44 24-05-2023
Гость (10:52:07 24-05-2023) остальное через суд с виновника... Думает. Но у виновника старенькая Тойота, и, судя по всему, даже в случае успеха долг он будет выплачивать годами...
09:17:40 24-05-2023
Лексус думал его везде пропускают как дурака ?
09:46:05 24-05-2023
гость (09:17:40 24-05-2023) Лексус думал его везде пропускают как дурака ?... Да они именно так и думают большинство, кладут большой и толстый на ПДД
11:03:34 24-05-2023
Теперь непонятно, кто кому заплатит
11:24:24 24-05-2023
ну как бы в статье нет ничего о том , кто виновен в дтп