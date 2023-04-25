Дракон на GrelkaFest. Как в Шерегеше прошло закрытие сезона

Мобильный оператор связи билайн обеспечил стабильным и быстрым интернетом гостей фестиваля на горнолыжном курорте

25 апреля 2023, 12:18, ИА Амител LatgBdkd1

Спуск Дракона Юнга с горы / Фото: билайн

В минувшие выходные на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области прошёл фестиваль GrelkaFest*. Гости наблюдали спуск на сноуборде Дракона Юнга. Он проехал в самом "сердце" курорта – с горы Зелёной. Так Юнг вместе с другими гостями завершил горнолыжный сезон и поучаствовал в одном из тематических спусков.

В этом году билайн стал партнёром фестиваля, и драйв от необычных спусков продолжался в брендированных зонах оператора. Лыжники и сноубордисты могли прыгнуть в бассейн, а все гости – "почиллить"* под DJ-сеты, дополнить свой образ креативным макияжем и сделать фотографии в тёплых объятиях апперов* (цифровых помощников билайна).

Дракон Юнг / Фото: билайн

Яркие эмоции тут же выплёскивались в социальные сети. Интернет-трафик во время карнавальных заездов вырастал до двух раз. Только в моменты спусков билайн раздал трафик, эквивалентный 10 тысячам фотографий.

Фестиваль / Фото: билайн

Сотни спортсменов и гостей курорта могли выложить фото и видео в социальные сети или отправить друзьям в мессенджерах на скорости мобильного интернета билайн более 70 мбит/с*. Высокие скорости и уверенность в надёжности мобильного интернета стали возможны здесь благодаря тому, что оператор связи основательно подготовил свою сеть к горнолыжному сезону 2022-2023.

Дракон с флагом оператора / Фото: билайн

Самым "качающим" спуском фестиваля, согласно аналитике билайн, стал "Свадебный" – за время его проведения клиенты билайн отправили в сеть больше фото и видео, чем во время других. На втором месте оказался спуск с музыкальными инструментами, на третьем – "Красная дорожка" в вечерних нарядах и коктейльных платьях.

Спуск с горы / Фото: билайн

Сегодня покрытие билайн в Шерегеше является одним из лидирующих: стабильный, надёжный и быстрый мобильный интернет 4G LTE* остаётся с абонентами во всех популярных локациях курорта.

* Замеры скорости производились на сайте yandex.ru/internet*/ в дневное время 16 апреля на горе Зелёной с помощью смартфона iPhone 13 Pro Max*.

*GrelkaFest ("ГрелкаФэст"); "почиллить"* или отдохнуть (от англ. chill – прохлада), DJ-сеты ("Ди-Джей сеты"), апперов (от англ. слова up (ап) – вверх), LTE ("ЛТЕ"), iPhone 13 Pro Max ("Айфон 13 Про Макс"), internet (интернет).

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