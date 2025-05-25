Дрон упал во дворе многоквартирного дома в Туле

У трех зданий повреждено остекление

25 мая 2025, 11:55, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов в Туле. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Дрон повредил остекление трех многоквартирных домов. Никто не пострадал.

"Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется", – добавил он.

Ранее Миляев заявлял, что четыре БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Тульской областью.