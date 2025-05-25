Дрон упал во дворе многоквартирного дома в Туле
У трех зданий повреждено остекление
25 мая 2025, 11:55, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов в Туле. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
Дрон повредил остекление трех многоквартирных домов. Никто не пострадал.
"Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется", – добавил он.
Ранее Миляев заявлял, что четыре БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Тульской областью.
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