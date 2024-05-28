Дружеский ужин с Автоцентром АНТ: в Барнауле презентовали люксовый кроссовер

Гости, клиенты и партнеры Автоцентра АНТ познакомились с JAECOO J8 на дружеской встрече в ресторане

28 мая 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8Kcg3Z

JAECOO J8 / Фото: Семен Рогожников

21 мая Автоцентр АНТ организовал вечер для друзей и партнеров в ресторане-поэме "Живые души". Главным героем вечеринки стал новый представитель сегмента кроссоверов бизнес-класса – JAECOO J8 (Джейку Джей 8). Гости оценили масштаб и атмосферу мероприятия, насладились приятным общением и смогли поближе познакомиться с автомобилем.

Для уверенных в себе

Автоцентр АНТ всегда держит высокую марку и объединяет вокруг себя сильных людей, подчеркнула главный редактор amic.ru Елена Пацар.

"Автомобили, которые предлагает Автоцентр АНТ, созданы для уверенных в себе. Как и эта новинка, которая отвечает всем потребностям современного городского автомобилиста и при этом она вполне доступна по цене", – отметила Елена Пацар.

О статусности говорит и коммерческий директор Медиагруппы FM-Продакшн Ирина Колясникова. Она шла на презентацию автомобиля, а попала на светское мероприятие.

"Интеллигентные гости, приятная музыка, интересный вечер. В Барнауле мероприятия такого уровня бывают нечасто, тем ценнее", – сказала Ирина Колясникова.

Мероприятие с Автоцентром АНТ / Фото: Семен Рогожников

Общение для понимания

Главный редактор телеканала "Катунь 24" Максим Милосердов уверен: сейчас, когда информации так много, именно такой формат взаимодействия – один из самых перспективных маркетинговых инструментов.

"Интересное и полезное мероприятие. Бытует мнение, что мы живем в мире, переполненном информацией. Однако на самом деле вокруг нас множество доступных фактов. Но не обо всем можно рассказать, опираясь лишь на правильное понимание этих фактов. Такое понимание становится возможным только при живом общении между людьми. Презентация стала прекрасным примером такого общения, позволяющего лучше понимать друг друга", – сказал Милосердов.

Своим впечатлением о мероприятии поделилась и руководитель отдела рекламы ГТРК "Алтай" Нина Клещева, отметив идеальное проведение презентации JAECOO J8. Она оценила достойную атмосферу праздника и испытала искренние приятные эмоции.

"Здесь было все атмосферно. То есть дорого, достойно. Были интересные люди, у всех было хорошее настроение. Очень понравилась презентация, видео и рассказы. Обязательно приеду на тест-драйв", – сказала Нина Клещева.

Элегантный, стильный, премиальный

Алексей Салос, директор барнаульского филиала лизинговой компании "Европлан" тоже насладился приятной атмосферой вечера. И смог вживую по достоинству оценить элегантный, стильный и премиальный автомобиль.

Утонченный классический дизайн JAECOO J8 пришелся по вкусу даже самым взыскательным автолюбителям. Роскошный кроссовер стал одной из самых ожидаемых новинок на российском авторынке. Хромированные акценты на решетке радиатора, светодиодные фары и изящный воздухозаборник делают его одним из самых привлекательных кроссоверов в мире.

Легкосплавные 20-дюймовые колесные диски прекрасно дополняют общий образ. А интегрированные повторители поворота на зеркалах и выдвижные дверные ручки добавляют изысканности экстерьеру.

Роскошь и элегантность интерьера подчеркнута качественными материалами отделки (это натуральная кожа черного и коричневого цвета). Многофункциональный руль с укороченным ободом также обтянут натуральной кожей и удобен в использовании.

JAECOO J8 оснащен интеллектуальным полным приводом и двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Передовая система с электронным управлением обеспечивает безопасность и комфорт во время движения, адаптируясь к различным дорожным условиям.

JAECOO J8 / Фото: Семен Рогожников

Гости сошлись в едином мнении, что элегантный дизайн динамичного JAECOO J8 непременно привлечет взгляды окружающих и подчеркнет индивидуальность своего владельца.

Стильное авто – великолепный вечер

"Это было впечатляющее мероприятие, все четко и структурированно. Презентация автомобиля прошла ненавязчиво, и я остался очень доволен. Встреча была превосходной, я узнал много интересного. Хочу выразить благодарность за отличную организацию", – поделился впечатлением директор подразделения "Газпромбанк Лизинг" в Барнауле Дмитрий Жуков.

Директор бизнес-центра "Милан" Алексей Мирошников отметил высокий уровень мероприятия. Оно прошло в атмосфере легкости и гостеприимства.

Презентация автомобиля отличалась лаконичностью и оригинальностью: гостей заинтриговал показ видеоролика и оригинальный рассказ об автомобиле. Автоцентр АНТ пригласил всех на тест-драйв кроссовера JAECOO J8.

"Автомобиль поразил своей брутальной внешностью и универсальностью в использовании, позволяя передвигаться как по трассам, так и по горным дорогам", – сказал Алексей Мирошников.Потрясающую презентацию автомобиля со спецэффектами оценил и постоянный клиент дилерского центра Егор Плешивцев. Он приятно и весьма оригинально провел вечер и познакомился с премиальным флагманским кроссовером бренда JAECOO.

Гости мероприятия / Фото: Семен Рогожников

Оцените и вы

Гости высоко оценили не только дизайн и комфорт авто. Автоновинка также впечатлила своими техническими характеристиками. Среди них – мощный двигатель, система полного привода и инновационная трансмиссия, обеспечивающая плавность хода и уверенное управление на любых дорогах.

Езда на JAECOO J8 не только комфортная и динамичная, но и безопасная. Надежности авто придают прочный корпус, 10 подушек безопасности, системы ADAS (это электронная система автомобиля, помогающая водителю управлять машиной и парковкой), датчики парковки, обзор на 540 градусов, функция наклона зеркал, мониторинг шин и другие интеллектуальные системы.

Оценить все преимущества и плавный ход бизнес-кроссовера барнаульцы смогут на тест-драйве в Автоцентре АНТ (Павловский тракт, 249д, рядом с ТЦ "Москва"). Только до 31 мая 2024 года при покупке роскошного JAECOO J8 можно получить подарок – пакет премиальных сервисных услуг.

Испытайте возможности идеального спутника на любой дороге и убедитесь сами, почему он стал выбором тех, кто ценит мощь, стиль, качество и индивидуальность.

Стартовая цена красавчика в Автоцентре АНТ – от 3 999 000 руб.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д, рядом с ТЦ "Москва"

Тел.: (3852) 230-010

jaecoo-ant22.ru

m.vk.com/ant_jaecoo

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