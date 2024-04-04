Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Алтайском крае

Мужчина шел по Чуйскому тракту попутно движению транспорта

04 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

Водитель ГАЗ-3010 насмерть сбил пешехода в Бийском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась 3 апреля в 23:37 на 357 километре Чуйского тракта.

Предварительно, шофер 1988 года рождения сбил мужчину-пешехода 1981 года рождения, когда тот шел по правой полосе в попутном направлении.

От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП до приезда скорой.