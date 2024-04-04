Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Алтайском крае
Мужчина шел по Чуйскому тракту попутно движению транспорта
04 апреля 2024, 10:15, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
Водитель ГАЗ-3010 насмерть сбил пешехода в Бийском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.
Авария случилась 3 апреля в 23:37 на 357 километре Чуйского тракта.
Предварительно, шофер 1988 года рождения сбил мужчину-пешехода 1981 года рождения, когда тот шел по правой полосе в попутном направлении.
От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП до приезда скорой.
11:52:21 04-04-2024
нарушение пдд должно двигатся на встречу транспорту если вне населенного пункта
13:29:09 04-04-2024
теперь сравним со сроком за убийство ребенка!