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Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Алтайском крае

Мужчина шел по Чуйскому тракту попутно движению транспорта

04 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

Водитель ГАЗ-3010 насмерть сбил пешехода в Бийском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась 3 апреля в 23:37 на 357 километре Чуйского тракта.

Предварительно, шофер 1988 года рождения сбил мужчину-пешехода 1981 года рождения, когда тот шел по правой полосе в попутном направлении.

От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП до приезда скорой.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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гость

11:52:21 04-04-2024

нарушение пдд должно двигатся на встречу транспорту если вне населенного пункта

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Гость

13:29:09 04-04-2024

теперь сравним со сроком за убийство ребенка!

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