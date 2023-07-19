ДТП произошло на улице Власихинской в Барнауле

На месте работают скорая и ДПС

19 июля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улиц Власихинской и Сергея Ускова произошло ДТП, сообщают в местных пабликах.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

Судя по опубликованным в сообществах снимкам, участником аварии стал как минимум один автомобиль, получивший серьезные повреждения. По другую сторону перекрестка видно частично снесенный забор.

Подробности уточняются.