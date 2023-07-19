ДТП произошло на улице Власихинской в Барнауле
На месте работают скорая и ДПС
19 июля 2023, 13:31, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на пересечении улиц Власихинской и Сергея Ускова произошло ДТП, сообщают в местных пабликах.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорой помощи.
Судя по опубликованным в сообществах снимкам, участником аварии стал как минимум один автомобиль, получивший серьезные повреждения. По другую сторону перекрестка видно частично снесенный забор.
Подробности уточняются.
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