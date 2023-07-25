ДТП произошло ночью в Барнауле
На месте работала скорая и пожарные
25 июля 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
ДТП произошло в ночь на 25 июля на пересечении улиц Юрина и Кавалерийская в Барнауле.
"Скорая-реанимация и пожарка на месте. У одного из участников заклинило сигнал, что пришлось открутить аккумулятор", – рассказал очевидец в паблике Barnaul 22.
При каких обстоятельствах случилась авария, не уточняется. На фото с места происшествия видно два разбитых авто перед пешеходным переходом.
Подробности уточняются.
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