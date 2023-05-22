ДТП с пчёлами произошло на Алтае

Насекомых перевозили во временных домиках в кузове автомобиля

22 мая 2023, 10:15, ИА Амител

Автомобиль, перевозящий в кузове временные домики с пчёлами, попал в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае, пишет "Инцидент Бийск".

"Везли пчелопакеты. Это не ульи, а временные домики для пчёл, сделанные из ДВП. Либо купили пчёл, либо везли заказ. Плохо были закреплены", – пояснили в комментариях.

Судя по фото, пчелопакеты остались лежать на трассе.