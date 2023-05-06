ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Алтайском крае

Водитель отечественной легковушки выехал на встречку и столкнулся с тремя автомобилями

06 мая 2023, 18:51, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Человек пострадал в результате массового ДТП в Тальменском районе Алтайского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 6 мая около 12:15 на 166-м километре Чуйского тракта вблизи посёлка Среднесибирского.

Предварительно установили, что 55-летний водитель машины "Лада Калина" ехал в сторону Новосибирска, но по пути выехал на встречку и столкнулся с Kia Sportage, Nissan Wingroad и Honda Odyssey.

"В результате происшествия водитель автомобиля "Лада Калина" получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован", – пояснили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку.