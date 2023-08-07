Дубль алтайской футболистки помог "Локомотиву" выйти в полуфинал Кубка России

В полуфинале "железнодорожницы" поборются с ЦСКА

07 августа 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алтайская футболистка помогла московскому "Локомотиву" выйти в полуфинал Кубка России по футболу среди женских команд.

Матч четвертьфинала турнира против другой столичной команды – "Чертаново", состоялся в субботу, 5 августа, на "Арене Чертаново" и завершился разгромной победой "железнодорожниц" с результатом 7:0.

Защитник "Локо" Анна Беломытцева открыла счет на 7-й минуте, а на 71-й минуте довела преимущество "железнодорожниц" до шести голов – 6:0. Помимо неё, в составе "Локомотива" точными ударами отметились бразильянка Лаисса, а также Татьяна Морина, Полина Юкляева, Яна Шеина и Кристина Хорошева.

Таким образом, голевая серия Беломытцевой достигла пяти матчей подряд. За это время она поразила ворота соперниц шесть раз.

В полуфинале женского Кубка России "Локомотив" встретится с ЦСКА. Дата матча пока не определена.