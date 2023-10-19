Дуда назвал свиньями тех, кто принимал участие в выборах во времена ПНР
По его словам, на последних выборах страна показала, как в ней укрепилась демократия и как сильно она "повзрослела" с 1989 года
19 октября 2023, 23:26, ИА Амител
Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями тех, кто принимал участие в голосовании на выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР). Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал рекордную явку избирателей на воскресных парламентских выборах, которая составила 74,38%.
По его словам, Польша в очередной раз показала, как в стране "укрепилась демократия" и как сильно она "повзрослела" с 1989 года.
"Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989-го только свиньи ходили на выборы", – сказал Дуда.По его словам, во времена ПНР явка избирателей на различных выборах завышалась с помощью фальсификаций.
08:00:05 20-10-2023
Хрю-Хрю
10:45:27 20-10-2023
Сейчас такая демократия стала.Такая демократия.А раньше,кого там:плюнуть и растереть. "Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, Про поездку к демократам в польский город будапешт: "Там у них уклад особый, нам так сразу не понять, Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай: Нет, ребята-демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись, Мол, у самих добра такого завались".===Ошибался Высоцкий тогда((
10:54:12 20-10-2023
Дуде осталось сказать:"Народ-это я.А я-это народ".
11:56:38 20-10-2023
Король из фильма "Необыкновенное чудо" как-то высказался в сердцах:"Свиньи вы,а не верноподданные". А вот у Дуды-то стадо послушное...Что ни сделает,что ни предложит, в ответ услышит:"Одобрям-с,демократический ты наш".
21:10:28 20-10-2023
Холуй жидовский под личиной националиста. Демократия это форма оболванивания народа в целях господства над ним кучки проходимцев и врагов интересов народа и страны его нещадной эксплуатации.