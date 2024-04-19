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Дугин увидел след Запада в петиции против центра имени Ильина

Его совместное с депутатами Госдумы обращение с требованием признать террористами сотрудников СБУ и их заказчиков в США вызвало резонанс в Соединенных Штатах

19 апреля 2024, 21:15, ИА Амител

Александр Дугин / Фото: соцсети Александра Дугина
Александр Дугин / Фото: соцсети Александра Дугина

Философ Александр Дугин считает, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ является результатом операции спецслужб Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Дугин объясняет, что его совместное с депутатами Госдумы обращение с требованием признать террористами сотрудников СБУ и их заказчиков в США вызвало резонанс в Соединенных Штатах. Заявление фактически содержало материалы для признания Украины государством-террористом.

"И через некоторое время, буквально прошло пару недель, вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина, которую мы еще почти год назад, в июле 2023 года, в РГГУ создали", – сказал философ.

Напомним, что студенты РГГУ опубликовали петицию на сайте Change.org, требуя переименовать ВПШ и провести голосование среди студентов. За шесть дней петицию подписали более 15 тысяч человек. Кроме того, инициативная группа расклеила листовки, выражая несогласие с названием новой школы.

Происшествия Политика

Комментарии 14

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Гость

22:29:46 19-04-2024

Ересь..

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Гость

22:35:58 19-04-2024

что за люди, о чем страдают... весна однако...

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Гость

22:41:42 19-04-2024

Ильин - фашист!!!
Он ещё в 1948 году, уже после Нюрнберга, написал статью о том что Гитлер был не прав, не прибегнув к религии, и о том что теперь нельзя называть фашизм фашизмом, а обязательно нужно этому придумать новое название!!!... А до 41-го предлагал эСэС свои услуги... и писал статейкио том что нужно уничтожать Советскую Коммунистическую Россию!...

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Гость

09:23:44 20-04-2024

Гость (22:41:42 19-04-2024) Ильин - фашист!!!Он ещё в 1948 году, уже после Нюрнберга... И оставить как есть советскую коммунистическую Украину.

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Гость

10:05:00 20-04-2024

Гость (09:23:44 20-04-2024) И оставить как есть советскую коммунистическую Украину.... Гость, не неси ересь, не накликай на себя беду.

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Гость

11:05:52 20-04-2024

Гость (22:41:42 19-04-2024) Ильин - фашист!!!Он ещё в 1948 году, уже после Нюрнберга... Ну, прям в тренде политики США и ЕВРОсоюза. Откуда такие в России берутся? Ильина не читал, но осуждаю...

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Гость

09:37:50 21-04-2024

Гость (22:41:42 19-04-2024) Ильин - фашист!!!Он ещё в 1948 году, уже после Нюрнберга... Молодец! Точно по методичке ЦИПСО, слово в слово. ГрОши получишь...

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Гость

23:11:49 19-04-2024

Ну они бы еще школу имени Власова открыли! Неудивительно, что студенты против учебы в учреждении, названного в честь белоэмигранта, ярого антисоветчика и защитника фашистов.

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Гость

05:49:05 20-04-2024

Это муж Агафьи Лыковой ?

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Гость

08:17:03 20-04-2024

Гость (05:49:05 20-04-2024) Это муж Агафьи Лыковой ?... Да! Он сбежал от неё, с геологами... И назвался Дугиным.

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Гость

08:58:21 20-04-2024

Ну это действительно пропагандисткая атака.Год назад на эту школу внимания не обращали и только две недели назад стали обзывать фашистами.

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Гость

09:17:14 20-04-2024

"Бьют по Ильину, потому что видят в нём русского национального мыслителя, ставившего интересы России и русского народа превыше всего."(с)

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Гость

12:25:42 20-04-2024

Что cделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. © Ильин.

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Гость

09:02:52 21-04-2024

Во время войны во Вьетнаме Линдон Джонсон бомбил и сжигал напалмом мирное население.Этим он остановил процесс коммунизации той страны и величайшую услугу всей Азии,кроме Китая.

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