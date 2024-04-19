Дугин увидел след Запада в петиции против центра имени Ильина

Его совместное с депутатами Госдумы обращение с требованием признать террористами сотрудников СБУ и их заказчиков в США вызвало резонанс в Соединенных Штатах

19 апреля 2024, 21:15, ИА Амител

Александр Дугин / Фото: соцсети Александра Дугина

Философ Александр Дугин считает, что петиция против названия возглавляемой им Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ является результатом операции спецслужб Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

Дугин объясняет, что его совместное с депутатами Госдумы обращение с требованием признать террористами сотрудников СБУ и их заказчиков в США вызвало резонанс в Соединенных Штатах. Заявление фактически содержало материалы для признания Украины государством-террористом.

"И через некоторое время, буквально прошло пару недель, вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина, которую мы еще почти год назад, в июле 2023 года, в РГГУ создали", – сказал философ.

Напомним, что студенты РГГУ опубликовали петицию на сайте Change.org, требуя переименовать ВПШ и провести голосование среди студентов. За шесть дней петицию подписали более 15 тысяч человек. Кроме того, инициативная группа расклеила листовки, выражая несогласие с названием новой школы.