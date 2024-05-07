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Дума приняла закон о создании реестра должников в России

Новые нормы вступят в силу через 360 дней после официального опубликования закона

07 мая 2024, 09:34, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о создании в России реестра должников по алиментам. Об этом сообщает ТАСС.

В октябре прошлого года правительством РФ в Думу был внесен документ, дополняющий закон "Об исполнительном производстве". Теперь реестр должников по алиментам станет частью банка данных ФССП России. В него войдут сведения о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, и об объявленных в розыск.

Документ устанавливает, что приставы будут в течение суток уведомлять должника о включении в реестр. Вносить данные о привлечении должника к административной или уголовной ответственности будут в течение пяти дней со дня поступления сведений к приставам.

Данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России наделяется правом запрашивать соответствующую информацию у органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов.

Новые нормы вступят в силу через 360 дней после опубликования закона.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ "в первую очередь направлен на защиту интересов детей".

законы

Комментарии 6

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Гость

09:41:14 07-05-2024

почему только по алиментам??????????????

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Гость

09:48:09 07-05-2024

Гость (09:41:14 07-05-2024) почему только по алиментам??????????????... Брошенки пробили в думе

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Гость

10:42:46 07-05-2024

Гость (09:48:09 07-05-2024) Брошенки пробили в думе ... Будьте объективно-справедливы!!!!!!!!!!! - в основном женщины сейчас бросают мужчин (по статистике), а не наоборот!

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Гость

11:13:13 07-05-2024

Надо ещё по жкх. У нас полдома не платят, а общедомовые счётчики показывают перерасход всего. Куда эти суммы идут? Или просто копятся или на нас разбрасывают

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Гость

11:22:18 07-05-2024

Программа -демография в действии

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Гость

11:33:36 07-05-2024

Алименты должны быть отменены. Это оздоровит общество, повысит рождаемость и укрепит институт семьи.

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