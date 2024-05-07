Дума приняла закон о создании реестра должников в России

Новые нормы вступят в силу через 360 дней после официального опубликования закона

07 мая 2024, 09:34, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о создании в России реестра должников по алиментам. Об этом сообщает ТАСС.

В октябре прошлого года правительством РФ в Думу был внесен документ, дополняющий закон "Об исполнительном производстве". Теперь реестр должников по алиментам станет частью банка данных ФССП России. В него войдут сведения о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, и об объявленных в розыск.

Документ устанавливает, что приставы будут в течение суток уведомлять должника о включении в реестр. Вносить данные о привлечении должника к административной или уголовной ответственности будут в течение пяти дней со дня поступления сведений к приставам.

Данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России наделяется правом запрашивать соответствующую информацию у органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов.

Новые нормы вступят в силу через 360 дней после опубликования закона.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ "в первую очередь направлен на защиту интересов детей".