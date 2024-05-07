Дума приняла закон о создании реестра должников в России
Новые нормы вступят в силу через 360 дней после официального опубликования закона
07 мая 2024, 09:34, ИА Амител
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о создании в России реестра должников по алиментам. Об этом сообщает ТАСС.
В октябре прошлого года правительством РФ в Думу был внесен документ, дополняющий закон "Об исполнительном производстве". Теперь реестр должников по алиментам станет частью банка данных ФССП России. В него войдут сведения о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности, и об объявленных в розыск.
Документ устанавливает, что приставы будут в течение суток уведомлять должника о включении в реестр. Вносить данные о привлечении должника к административной или уголовной ответственности будут в течение пяти дней со дня поступления сведений к приставам.
Данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России наделяется правом запрашивать соответствующую информацию у органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов.
Новые нормы вступят в силу через 360 дней после опубликования закона.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ "в первую очередь направлен на защиту интересов детей".
09:41:14 07-05-2024
почему только по алиментам??????????????
09:48:09 07-05-2024
Гость (09:41:14 07-05-2024) почему только по алиментам??????????????... Брошенки пробили в думе
10:42:46 07-05-2024
Гость (09:48:09 07-05-2024) Брошенки пробили в думе ... Будьте объективно-справедливы!!!!!!!!!!! - в основном женщины сейчас бросают мужчин (по статистике), а не наоборот!
11:13:13 07-05-2024
Надо ещё по жкх. У нас полдома не платят, а общедомовые счётчики показывают перерасход всего. Куда эти суммы идут? Или просто копятся или на нас разбрасывают
11:22:18 07-05-2024
Программа -демография в действии
11:33:36 07-05-2024
Алименты должны быть отменены. Это оздоровит общество, повысит рождаемость и укрепит институт семьи.