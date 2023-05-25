Дума установила ответственность за распространение неправильных карт России

Физлицо может получить арест до 15 суток, а компания — штраф размером до 1 млн рублей

25 мая 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон вносит изменения в ст. 1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". К экстремистским материалам также теперь относятся предназначенные для распространения и публичной демонстрации картографические и иные документы и изображения, которые оспаривают территориальную целостность России.

Ещё один законопроект вносит изменения в КоАП РФ. Согласно им, физлица за распространение таких карт могут получить штраф либо арест до 15 суток, а для юрлиц сумма санкций может достигать 1 млн рублей.

Как отмечал один из авторов инициативы Виталий Пискарёв, сейчас активно распространяются карты и иные изображения, которые оспаривают территориальную целостность России, в том числе принадлежность Крыма, Курильских островов и других территорий РФ. Он считает, что особенно опасно, когда такие изделия ориентированы на детей.