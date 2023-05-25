Дума установила ответственность за распространение неправильных карт России
Физлицо может получить арест до 15 суток, а компания — штраф размером до 1 млн рублей
25 мая 2023, 20:25, ИА Амител
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Об этом сообщает РИА Новости.
Закон вносит изменения в ст. 1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". К экстремистским материалам также теперь относятся предназначенные для распространения и публичной демонстрации картографические и иные документы и изображения, которые оспаривают территориальную целостность России.
Ещё один законопроект вносит изменения в КоАП РФ. Согласно им, физлица за распространение таких карт могут получить штраф либо арест до 15 суток, а для юрлиц сумма санкций может достигать 1 млн рублей.
Как отмечал один из авторов инициативы Виталий Пискарёв, сейчас активно распространяются карты и иные изображения, которые оспаривают территориальную целостность России, в том числе принадлежность Крыма, Курильских островов и других территорий РФ. Он считает, что особенно опасно, когда такие изделия ориентированы на детей.
20:33:44 25-05-2023
Херсон -это РФ? Где правильную карту взять?
23:37:30 25-05-2023
Олег (20:33:44 25-05-2023) Херсон -это РФ? Где правильную карту взять? ... Ловите шпиона, картами интересуется.
12:07:54 26-05-2023
Олег (20:33:44 25-05-2023) Херсон -это РФ? Где правильную карту взять? ... Херсон основал князь Потемкин, русский, а не хахол. Херсон, Одесса, Харьков - несомненно Россия. Вот Львов хохляндия польская.
07:10:09 26-05-2023
Тоже подумал, а есть правильные? Уже год, как у нас 89 субъектов РФ, в школе про это знают?
07:50:37 26-05-2023
О боже мой :)
08:22:56 26-05-2023
Я правильно понимаю, за ошибки при заполнении контурных карт теперь присядет школьничек или его родители? Он же эти работы на проверку сдает - значит, распространяет...
09:20:12 26-05-2023
Гость (08:22:56 26-05-2023) Я правильно понимаю, за ошибки при заполнении контурных карт... присядет школьничек -- да ну, речь о производителях. Школьник в лучшем случае одну контурную карту в своей жизни с ошибкой раскрасит. В этом и смысл, выявить его ошибку и научить раскрашивать правильно
09:55:52 26-05-2023
Гость (09:20:12 26-05-2023) присядет школьничек -- да ну, речь о производителях. Школьни... да-да-да) У нас при принятии любого закона говорят - да ну, он не для нас, нас-то за что?..
10:20:08 26-05-2023
Гость (09:55:52 26-05-2023) да-да-да) У нас при принятии любого закона говорят - да ну, ... Так так не только у нас, так везде говорят. И всегда есть те, кому закон не нравится. И те, кто читает белое, говорит, что это черное и наоборот. Идиот, который попробует привлечь школьника за ошибку в раскраске, возможен, но он только всех повеселит и вряд ли кого привлечет
10:37:08 26-05-2023
Гость (10:20:08 26-05-2023) Так так не только у нас, так везде говорят. И всегда есть те... Ну-ну.