Дуров много лет не навещал пожилого отца в Петербурге
Примерно пять лет назад родители сооснователя Telegram разъехались
29 августа 2024, 21:55, ИА Амител
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров много лет не навещал своего пожилого отца, который проживает в Санкт-Петербурге. Раньше предприниматель жил с родителями и братом Николаем на восьмом этаже в обычной "двушке" на севере города, сообщает "КП-Санкт-Петербург".
Соседка семьи знаменитых программистов рассказала, что примерно пять лет назад родители Дурова разъехались. Отец остался жить в квартире, а мать с сыном, Николаем Дуровым, уехали.
"О том, как она возится с Николаем, как с маленьким, у нас все шушукались. А Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают", – отметила Ирина.
Дуров-старший редко открывает дверь: он стал не очень общительным и ведет затворнический образ жизни. Соседи считают, что он может бояться злоумышленников, или же просто переживает из-за отношений с знаменитым сыном. Жители дома отмечают, что сам отец Дуровых "мужик-то хороший".
22:57:18 29-08-2024
а чего так носятся с этим ушлепком ??? он-мразь! я помню как это чмо в моем питере сбрасывало со своей штаб квартиры над домом книги на невский пятихатки и смеялось на тем как люди дерутся за них!
Глава «Вконтакте» разбрасывал пятитысячные купюры на Невском
Акция Павла Дурова, приуроченная к Дню Петербурга у дома 28 по Невскому проспекту могла закончиться печально. Из-за пятитысячных купюр люди залезали на светофоры и били другу лицо.
Создатель «Вконтакте» Павел Дуров и его коллеги решили по-своему отметить день рождения любимого города, причем, не выходя из собственного офиса, расположенного в Доме Зингера на пересечении канала Грибоедова и Невского проспекта.
Ваятели социальной сети начали выкидывать из окна своего офиса пятитысячные купюры, прикрепленные к бумажным самолетикам. В результате внизу собралась взволнованная толпа. Поняв, что деньги – настоящие, граждане начали бороться за них, применяя различные способы борьбы. Кто-то даже залез на светофор, чтобы достать застрявший там самолетик «весом» в 170 американских долларов.
«К сожалению, эту небольшую благотворительную лотерею в честь дня города пришлось быстро прекратить - народ стал звереть, особенно его нетрезвая часть. Так что в следующий раз устроим викторину на знание истории города и биографии Петра I, это будет больше соответствовать духу Петербурга», - прокомментировал акцию сам Дуров.
Блогосфера в большинстве своем отозвалась об акции питерских айтишников. «Набережная канала Грибоедова, из окон офиса ВК выглядывает Павел и Ко, начинается швыряние 5000 купюр и с надменной королевской ухмылкой они наблюдает за тем, как толпа начинает рвать друг друга в надежде поймать “дары” “повелителя”! Настоящий Питерский цирк имени Дурова», - написал один из пользователей сети.
и этого козла я вижу ежедневно во всех СМИ??? он-гражданин франции и оаэ и этим все сказано! в топку это дерьмо!
15:04:17 30-08-2024
вот братишка у него - это да, интересно было бы его за вымя пощщюпать.
этот просто как носитель реквизитов доступа, хоть и прошареный.
09:24:37 30-08-2024
Он еле-еле ходит, старенький уже -- ну не по человечески к папе, конечно. Хотя может деньги присылает
12:09:00 30-08-2024
Паша присылает деньги, все затраты лекарства, кухарку и сиделку и такси. Звонит по видеосвязи по необходимости. чо еще надо-то? сами в деревню к мамкам ездят 2 раза в год и реже, а тут надо же - дуровотцабросел!
14:44:13 30-08-2024
Ну, что здесь не понятно. Занят человек.
Мы своих детей тоже редко видим. Всё по телефону и видео звонки.
Нам самим то некогда много говорить, работать надо.