Дуров много лет не навещал пожилого отца в Петербурге

Примерно пять лет назад родители сооснователя Telegram разъехались

29 августа 2024, 21:55, ИА Амител

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров много лет не навещал своего пожилого отца, который проживает в Санкт-Петербурге. Раньше предприниматель жил с родителями и братом Николаем на восьмом этаже в обычной "двушке" на севере города, сообщает "КП-Санкт-Петербург".

Соседка семьи знаменитых программистов рассказала, что примерно пять лет назад родители Дурова разъехались. Отец остался жить в квартире, а мать с сыном, Николаем Дуровым, уехали.

"О том, как она возится с Николаем, как с маленьким, у нас все шушукались. А Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают", – отметила Ирина.

Дуров-старший редко открывает дверь: он стал не очень общительным и ведет затворнический образ жизни. Соседи считают, что он может бояться злоумышленников, или же просто переживает из-за отношений с знаменитым сыном. Жители дома отмечают, что сам отец Дуровых "мужик-то хороший".