Дуров посоветовал молодежи не употреблять алкоголь
Он признался, что видел, как успешные люди разрушали свою жизнь из-за зависимости
23 октября 2024, 23:05, ИА Амител
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал молодежи не употреблять алкоголь. Об этом он написал в своем канале.
Предприниматель отметил, что если бы ему нужно было выбрать один совет, который бы он дал двадцатилетним, то это был бы призыв отказаться от спиртного. Он отметил, что сам не пьет уже почти 20 лет, но был свидетелем, как алкоголь разрушал жизнь успешных людей.
"Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления. Хотя он может временно поднять настроение, это как взять кредит – вы вернете его с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания", – сказал Дуров.
Бизнесмен добавил, что порой трудно не поддаваться социальному давлению, однако привычки большинства людей саморазрушительны.
23:47:56 23-10-2024
Паша молодец! Ура тебе Ура.
08:33:21 24-10-2024
Полностью поддерживаю, алкоголь разрушает личность и жизнь, это психотропное вещество.
13:06:41 24-10-2024
Гость (08:33:21 24-10-2024) Полностью поддерживаю, алкоголь разрушает личность и жизнь, ... Поддержук, так и во взрослой жизни будешь грустить))
09:19:05 24-10-2024
Паша, вот только одному тебе верю. Раз ты так сказал - значит правда.
09:43:20 24-10-2024
весь покупной алкоголь - это технический спирт с химическими добавками. Точно ядовитый
все покупные энергетики - это химические вещества вызывающие возбуждение близкое к наркотическому и с добавкой химических стабилизаторов -тоже сильный яд
все лимонады - в полторашке 2 стакана сахара растворено плюс стабилизаторы -яд вызывающий диабет
все сигареты - это табачная пыль с химическими добавками в которые входит синильная кислота (компонент боевого химического оружия) - яд однозначно
поэтому я плюсую слова Паши
пить и курить можно только если сам вырастил виноград или табак сам смешал поставил сбродил и сделал вино
10:13:12 24-10-2024
Гость (09:43:20 24-10-2024) весь покупной алкоголь - это технический спирт с химическими... Вас почем у всех одновременно из дурнички выпускают, не подскажете? Нахваталось какой-то безграмотной ереси и транслирует в полной уверенности...
13:04:53 24-10-2024
Гость (09:43:20 24-10-2024) весь покупной алкоголь - это технический спирт с химическими... Иди расти табак, виноград, иксперт юный. Жюля Верна почитай "Таинственный остров". Он тоже фантастику любит. Ишо словарь открой и изучи, какие бывают спирты, и что такое технический.
09:52:21 24-10-2024
весь покупной алкоголь - это технический спирт с химическими добавками.------ а таблетки вобще сплошная химическая добавка! Но - это же другое))
09:58:42 24-10-2024
Спорно. Во-первых, алкоголь толкает бывает на правильные поступки, не только на плохие. Например, у меня сестра бюджетница как то выпила и говорит да манала я что у меня ЗП копейки - хочу в Испанию съездить. и короче мечта сбылась начала штудировать цены на билеты и о чудо - попались билеты с огромной скидкой. она + заняла денег и улетела в Испанию и побывала во Франции. Потом по прилету она сказала что если бы тогда не набухалась никогда бы не решилась попутешествовать с нищенской зарплатой. Во-вторых знаю людей который бросив пить просто стали овощами, с которыми скучно общаться либо они ударились в секты и церковь. Так что кто меры не знает - не пить, у кого телевизор начинает рябить от бухла тоже не пить. Остальным можно и нужно
10:09:49 24-10-2024
Алкоголь не только вреден но и полезен!
13:03:11 24-10-2024
Прогиб не засчитан. Это чел считает, что лучше нарисовать вк, похожий на фэйс и на все соцсети, телегу, похожую на все мессенджеры, а потом платить миллионы дамам?)))) это "гениально"? Ну тока что дамы довольны)