Он признался, что видел, как успешные люди разрушали свою жизнь из-за зависимости

23 октября 2024, 23:05, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: https://t.me/julivavilovaa

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал молодежи не употреблять алкоголь. Об этом он написал в своем канале.

Предприниматель отметил, что если бы ему нужно было выбрать один совет, который бы он дал двадцатилетним, то это был бы призыв отказаться от спиртного. Он отметил, что сам не пьет уже почти 20 лет, но был свидетелем, как алкоголь разрушал жизнь успешных людей.

"Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления. Хотя он может временно поднять настроение, это как взять кредит – вы вернете его с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания", – сказал Дуров.

Бизнесмен добавил, что порой трудно не поддаваться социальному давлению, однако привычки большинства людей саморазрушительны.