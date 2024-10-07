Дуров рассказал, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже

По его словам, на Вавилову оказывалось сильное давление

07 октября 2024, 09:25, ИА Амител

Юлия Вавилова и Павел Дуров / Фото: https://t.me/julivavilovaa

Спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже. Об этом бизнесмен рассказал в своем Telegram-канале.

"Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юлия прислала мне сообщение из кабинета врача. Я сразу понял, что случилось", – написал Дуров, подвязав ссылку на пост в Telegram-канале Вавиловой, где она описывает подробности случившегося.

О беременности спутницы Дуров узнал от адвоката в перерывах между допросами во Франции. По его словам, на Вавилову оказывалось сильное давление. Кроме того, даже был пущен слух о ее связях с "Моссадом".

Напомним, что Дурова задержали в Париже 24 августа. Спустя четыре дня его отпустили под залог 5 млн евро, при этом запретив покидать Францию и обязав отмечаться в полиции дважды в неделю.