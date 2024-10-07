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Дуров рассказал, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже

По его словам, на Вавилову оказывалось сильное давление

07 октября 2024, 09:25, ИА Амител

Юлия Вавилова и Павел Дуров / Фото: https://t.me/julivavilovaa
Юлия Вавилова и Павел Дуров / Фото: https://t.me/julivavilovaa

Спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже. Об этом бизнесмен рассказал в своем Telegram-канале.

"Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юлия прислала мне сообщение из кабинета врача. Я сразу понял, что случилось", – написал Дуров, подвязав ссылку на пост в Telegram-канале Вавиловой, где она описывает подробности случившегося.

О беременности спутницы Дуров узнал от адвоката в перерывах между допросами во Франции. По его словам, на Вавилову оказывалось сильное давление. Кроме того, даже был пущен слух о ее связях с "Моссадом".

Напомним, что Дурова задержали в Париже 24 августа. Спустя четыре дня его отпустили под залог 5 млн евро, при этом запретив покидать Францию и обязав отмечаться в полиции дважды в неделю.

Происшествия
Читайте также в сюжете: Задержание Павла Дурова во Франции

Комментарии 7

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Гость

09:28:04 07-10-2024

Ушлая деваха. Просто аборт сделала, пока сидел)))

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Гость

10:23:13 07-10-2024

Гость (09:28:04 07-10-2024) Ушлая деваха. Просто аборт сделала, пока сидел))) ... Смысл ей его делать? За счет этого ребенка она потом бы всю жизнь жила безбедно.

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Гость

09:29:51 07-10-2024

Ребёнок то чей ?

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Гость

11:11:11 07-10-2024

Ребёнок- это уже человек. Родившийся. Выкидыш или аборт - это совсем другое. Нахватались клише из дешёвых фильмов

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Дима

11:40:26 07-10-2024

Выпал пока ноги уносила?

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Гость

16:16:56 07-10-2024

ну в суд подавайте на Макрона да и делоф

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Гост

00:24:55 08-10-2024

Везде не правильно к француза упоминают , Павло Де Дур .

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