Дуров рассказал, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже
По его словам, на Вавилову оказывалось сильное давление
07 октября 2024, 09:25, ИА Амител
Спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, Юлия Вавилова, потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже. Об этом бизнесмен рассказал в своем Telegram-канале.
"Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юлия прислала мне сообщение из кабинета врача. Я сразу понял, что случилось", – написал Дуров, подвязав ссылку на пост в Telegram-канале Вавиловой, где она описывает подробности случившегося.
О беременности спутницы Дуров узнал от адвоката в перерывах между допросами во Франции. По его словам, на Вавилову оказывалось сильное давление. Кроме того, даже был пущен слух о ее связях с "Моссадом".
Напомним, что Дурова задержали в Париже 24 августа. Спустя четыре дня его отпустили под залог 5 млн евро, при этом запретив покидать Францию и обязав отмечаться в полиции дважды в неделю.
09:28:04 07-10-2024
Ушлая деваха. Просто аборт сделала, пока сидел)))
10:23:13 07-10-2024
Гость (09:28:04 07-10-2024) Ушлая деваха. Просто аборт сделала, пока сидел))) ... Смысл ей его делать? За счет этого ребенка она потом бы всю жизнь жила безбедно.
09:29:51 07-10-2024
Ребёнок то чей ?
11:11:11 07-10-2024
Ребёнок- это уже человек. Родившийся. Выкидыш или аборт - это совсем другое. Нахватались клише из дешёвых фильмов
11:40:26 07-10-2024
Выпал пока ноги уносила?
16:16:56 07-10-2024
ну в суд подавайте на Макрона да и делоф
00:24:55 08-10-2024
Везде не правильно к француза упоминают , Павло Де Дур .