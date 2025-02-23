50-метровый флаг дважды развернули в Алтайском крае в честь 23 февраля

Патриотическая акция прошла в Славгороде и ЗАТО Сибирский

23 февраля 2025, 13:20, ИА Амител

Российский флаг / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Алтайском крае стартовала патриотическая акция "Zащитники", приуроченная ко Дню защитника Отечества и Году защитника Отечества. Мероприятия прошли по инициативе "Единой России".

Так, накануне 23 февраля активисты "Молодой Гвардии Единой России" вместе с юнармейцами, кадетами, школьниками, юными спортсменами, военнослужащими и местными жителями развернули 50-метровый российский триколор в центре Славгорода и ЗАТО Сибирский.

"Это значимое мероприятие для нашей территории, потому что мы сегодня прославляем нашу страну, наш флаг, прославляем наших защитников Отечества", – отметила заместитель главы администрации ЗАТО Сибирский по социальным вопросам Ольга Гречушникова.

Директор кадетской школы-интерната имени Героя России И. В. Каркавина Генрих Байраковский подчеркнул важность участия юных граждан в подобных патриотических инициативах. Он убежден: дети должны знать о Дне защитника Отечества, ведь в будущем они тоже станут защитниками своей страны.

В Год защитника Отечества акция "Zащитники" пройдет в разных городах и районах Алтайского края, сообщил руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких.

Российский флаг / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Стоит отметить, что в 2024 году единороссы и молодогвардейцы совместно с активистами молодежных и волонтерских движений уже организовывали масштабные патриотические акции. В День России и День государственного флага России 50-метровый триколор пронесли по центральным улицам Барнаула, а в день рождения президента России Владимира Путина огромный флаг развернули на набережной Змеиногорска. В Калманском районе в День народного единства по инициативе партии более 100 человек выстроились в число 89, символизируя количество регионов страны, раскрашенных в цвета российского флага.

Триколор – один из главных символов России, существующий уже более 350 лет, напомнила руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Виктория Анищенко.

"Белый, синий, красный – важные цвета в российской истории. Белый символизирует чистоту и мир, синий – верность и постоянство, а красный – энергию и силу. Для нас это символ единства нашей страны и всех ее жителей", – подчеркнула Онищенко.

Как ранее сообщал amic.ru, в конце прошлого года единороссы и волонтеры Победы провели традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!". Партийцы и добровольцы лично навестили ветеранов Великой Отечественной войны, передав им подарочные наборы с чаем, сладостями, пледами, открытками и письмами от школьников. В регионе проживает 86 ветеранов, и каждый из них получит поздравление.

Одним из первых новогодние пожелания и подарки получил Макар Панкратьевич Астанин, участник боевых действий в войсках Народного Комиссариата Государственной безопасности СССР.