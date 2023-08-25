Два алтайских футболиста попали в сборную России

Будет ли национальная команда играть, пока неизвестно

25 августа 2023, 10:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Два воспитанника алтайского футбола приглашены в сборную России. Состав национальной команды на сентябрьский сбор назвал главный тренер Валерий Карпин.

Всего в списке 36 футболистов. Среди них – полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас и нападающий московского "Спартака" Александр Соболев. Сборная страны соберется в подмосковном Новогорске 4 сентября и пробудет там до 12 сентября. Пока неизвестно, сыграют ли россияне товарищеские матчи.

Полный список приглашенных футболистов выглядит так: Вратари Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва) Илья Помазун ("Урал", Екатеринбург), Михаил Кержаков ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо", Москва). Защитники

Вячеслав Караваев ("Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все — "Спартак", Москва), Сергей Волков ("Краснодар"), Виктор Александров ("Пари НН", Нижний Новгород), Артем Макарчук ("Сочи"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов", Самара), Дмитрий Скопинцев ("Динамо", Москва) Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — "Локомотив", Москва), Данил Глебов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — "Краснодар), Даниил Фомин ("Динамо", Москва), Антон Зиньковский ("Спартак", Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба — "Урал", Екатеринбург), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако").

Нападающие Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Иван Сергеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Напомним, Соболев родился в Барнауле. Он является воспитанником барнаульского "Динамо". Карпукас родился и начал заниматься футболом в Бийске.