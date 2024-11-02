Два авиарейса задерживают в аэропорту Барнаула

Причиной мог стать туман, накрывший город в утренние часы

02 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В барнаульском аэропорту перенесли два рейса. Один из самолетов не может вылететь в Домодедово, а другой – прилететь из Новосибирска. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

Так, вылет в Москву перенесли с 08:05 на 16:00. Прилет из Толмачево в Барнаул перенесли с 12:10 на 12:40.

Причиной задержки авиарейсов мог стать туман. Алтайский Гидрометцентр спрогнозировал его появление утром 2 ноября.