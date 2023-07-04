Два беспилотника сбили в Новой Москве
Они упали в чистом поле
04 июля 2023, 11:20, ИА Амител
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
В Новой Москве в районе поселка Валуево средствами РЭБ сбили два беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Там сообщили, что БПЛА упали в чистом поле. Пострадавших и разрушений нет.
Еще один беспилотник подавили в Калужской области. Также проверяется информация о падении аппарата в районе подмосковной Кубинки.
12:16:11 04-07-2023
Проблема в другом! Дело в том, что всеми государствами, принятые границы стран, и сферы их влияния, признаются только после мировых войн. Последним таким соглашением был финальный хельсинкский протокол, 1975 года, Ялтинско-Подздамских соглашений Сталина Черчилля и Рузвельта. Которые Горбачев сдал с потрохами западу, за здоро́во живёшь, тупорылая пятнистая сволочь! На сегодня эти договоренности не соответствуют тому миропорядку, который сложился за последнее время! Поэтому мы видим, что мировая война неизбежна, и к этому все идёт! Просто ни кто не хочет начинать первым, что бы не стать вторым Гитлером, и поэтому ситуация накаляется медленно.