Два беспилотника сбили в Новой Москве

Они упали в чистом поле

04 июля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

В Новой Москве в районе поселка Валуево средствами РЭБ сбили два беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Там сообщили, что БПЛА упали в чистом поле. Пострадавших и разрушений нет.

Еще один беспилотник подавили в Калужской области. Также проверяется информация о падении аппарата в районе подмосковной Кубинки.