Два человека и две организации пополнили список иноагентов

Среди них оказались Алексей Малов* и Сергей Колбодский*

11 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Алексея Малова*, Сергея Колдобского*, а также проект "Гроза"* и "Кедр.Медиа"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Согласно информации Минюста, Колдобский* работал на формирование негативного образа России, а также принимал участие в создании сообщений иноагентов. В частности, он сотрудничает с изданием в Сети, которое находится в реестре иноагентов, и является корреспондентом иностранного интернет-издания.

Малов* принимал участие в распространении материалов иноагентов, в том числе распространяя недостоверную информацию о решениях и политике публичной власти РФ. "Гроза"* также работала над негативным образом РФ и распространяла недостоверную информацию, в том числе в сфере образования.

* Признаны Минюстом иноагентами