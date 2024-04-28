Два человека насмерть разбились на лодке в Омске

Прокуратура начала проверку после случившегося

28 апреля 2024, 13:30, ИА Амител

Фото: Западно-сибирская транспортная прокуратура

Два человека в Омске насмерть разбились на лодке. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Люди плыли по Иртышу около 23:00 и врезались в конструкцию, возле которой суда встают на стоянку.

От полученных травм оба пассажира лодки скончались.

"Омской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота", – сказали в прокуратуре.

Транспортный прокурор контролирует ход расследования.