Два человека погибли, девять пострадали из-за урагана в Москве

Как заявлял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по столице прошел десятибалльный шторм

20 июня 2024, 21:15, ИА Амител

Ураган в Москве / Фото: соцсети

Два человека погибли, еще девять пострадали в Москве в результате мощного урагана. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявлял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по столице прошелся десятибалльный шторм. Порывы ветра достигли 25 метров в секунду.

Так, на севере Москвы при падении дерева погиб мужчина. Еще один летальный случай произошел на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана в центре Москвы – там произошло падение строительных лесов на площади 10 квадратных метров.

В Подмосковье ветер повалил порядка 200 деревьев, пострадала женщина. Стволами и ветками повредило 26 автомобилей.