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Два человека погибли, девять пострадали из-за урагана в Москве

Как заявлял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по столице прошел десятибалльный шторм

20 июня 2024, 21:15, ИА Амител

Ураган в Москве / Фото: соцсети
Ураган в Москве / Фото: соцсети

Два человека погибли, еще девять пострадали в Москве в результате мощного урагана. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявлял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по столице прошелся десятибалльный шторм. Порывы ветра достигли 25 метров в секунду.

Так, на севере Москвы при падении дерева погиб мужчина. Еще один летальный случай произошел на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана в центре Москвы – там произошло падение строительных лесов на площади 10 квадратных метров.

В Подмосковье ветер повалил порядка 200 деревьев, пострадала женщина. Стволами и ветками повредило 26 автомобилей.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

09:42:32 21-06-2024

Больше пуляем ракет и снарядов, тем мощней ураганы.

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Гость

00:45:59 22-06-2024

Больше леса выпиливайте, и не то ещё будет, минутная выгода - она всяко важнее, чем нормальный климат.

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