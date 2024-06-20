Два человека погибли, девять пострадали из-за урагана в Москве
Как заявлял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по столице прошел десятибалльный шторм
20 июня 2024, 21:15, ИА Амител
Два человека погибли, еще девять пострадали в Москве в результате мощного урагана. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявлял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по столице прошелся десятибалльный шторм. Порывы ветра достигли 25 метров в секунду.
Так, на севере Москвы при падении дерева погиб мужчина. Еще один летальный случай произошел на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана в центре Москвы – там произошло падение строительных лесов на площади 10 квадратных метров.
В Подмосковье ветер повалил порядка 200 деревьев, пострадала женщина. Стволами и ветками повредило 26 автомобилей.
09:42:32 21-06-2024
Больше пуляем ракет и снарядов, тем мощней ураганы.
00:45:59 22-06-2024
Больше леса выпиливайте, и не то ещё будет, минутная выгода - она всяко важнее, чем нормальный климат.