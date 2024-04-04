В Москве из-за штормового ветра погибли два человека

По словам мэра Сергея Собянина, власти приняли все необходимые меры, но без жертв не обошлось

04 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Непогода в Москве / Фото: Интересная Москва / vk.com/mosc1

В Москве 3 апреля в результате ураганного ветра погибли 2 человека и 15 пострадали, сообщил мэр Сергей Собянин.

По данным градоначальника, порывы в столице превышали 21 м/с.

"Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв", — написал он.

Собянин выразил соболезнования семья погибших.