В Москве из-за штормового ветра погибли два человека
По словам мэра Сергея Собянина, власти приняли все необходимые меры, но без жертв не обошлось
04 апреля 2024, 09:15, ИА Амител
Непогода в Москве / Фото: Интересная Москва / vk.com/mosc1
В Москве 3 апреля в результате ураганного ветра погибли 2 человека и 15 пострадали, сообщил мэр Сергей Собянин.
По данным градоначальника, порывы в столице превышали 21 м/с.
"Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв", — написал он.
Собянин выразил соболезнования семья погибших.
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