Два человека погибли на Алтае в жутком ДТП рядом с местом, где разбился Евдокимов
Еще четверо детей серьезно пострадали, им оказывают медицинскую помощь
07 января 2024, 13:55, ИА Амител
Массовое смертельное ДТП произошло днем 7 января в Алтайском крае на федеральной трассе "Чуйский тракт". Авария произошла рядом с селом Плешково. В результате происшествия погибли две женщины и еще восемь человек пострадали.
Предварительно установлено, что водитель – 32-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda Bongo, совершая маневр обгона, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Nissan X-Trail под управлением водителя – 41-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель и пассажир (женщина 1968 года рождения) автомобиля Mazda скончались на месте ДТП, в Центральную городскую больницу Бийска для оказания медицинской помощи были доставлены пассажиры автомобиля Mazda.
Прокурор региона Антон Герман поручил организовать проверку по данному факту.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки", – сообщили в ведомстве.
По результату проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Территориальный прокурор уже выехал на место трагедии.
Кстати, именно на этом участке дороги рядом с селом Плешково 7 августа 2005 года в автомобильной аварии погиб артист, губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.
16:15:49 07-01-2024
Когда уже движение пустят?
17:37:29 07-01-2024
Там на днях еще авария была... Нехорошее место.. Нехорошее...
21:35:56 07-01-2024
Царствие небесное погибшим.. Она нас за Маймой по обочине против правил обогнала....
10:11:04 08-01-2024
сразу технику нагнали, чистить начали
12:42:06 08-01-2024
Жалко водителя и пассажиров Ниссана, ни за что пострадали. П рулька плюс лихая водительница - это страшно.... 2 часа стояли вчера рядом с местом аварии.
14:51:01 09-01-2024
Бабы на иностранной Газельке - страшная смесь!
15:12:39 09-01-2024
Гость (14:51:01 09-01-2024) Бабы на иностранной Газельке - страшная смесь!... Ещё и на праворульной.