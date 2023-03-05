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Два человека погибли при массовом ДТП на трассе в Алтайском крае

Ещё двоих мужчин доставили в больницу с травмами

05 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В результате ДТП в Калманском районе погибли два человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария произошла 5 марта в 13:30 на 35-м километре федеральной автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан.

По предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулём Toyota Verossa, двигаясь со стороны города Барнаула в направлении города Алейска, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением водителя 1955 года рождения. После этого машину откинуло в следующий рядом Volkswagen.

В результате ДТП водители первых двух автомобилей погибли на месте столкновения. Владелец и пассажир автомобиля Volkswagen Passat, личности которых устанавливаются, госпитализированы в городскую больницу № 1 города Барнаула.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарии 5

  • Куда вы? ((( , туда ещё никто не опаздывал((((((((
    05 марта, Гость   Ответить
  • И это в чистом поле....!Жаль очень!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Вот тот, кто выехал - ну и хрен на него (особенно, если пассажиров не было). Но кто просто ехал по правилам...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, молодого человека тоже жалко, а особенно его жену оставшуюся с двумя маленькими детками, соболезнование всем родным и близким, и с одной и с другой стороны.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Искренне скорбим, очень хорошо его знали врагу не пожелаю такого
    07 марта, Гость   Ответить
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