Два человека погибли при пожаре в алтайском селе
С огнем боролся 21 пожарный на 6 пожарных машинах
11 марта 2024, 07:45, ИА Амител
Пожар в Полковниково / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном деревянном доме в селе Полковниково Косихинского района, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился в ночь на 10 марта. На месте работал 21 спасатель на 6 единицах техники. Площадь пожара составила 70 "квадратов".
Причину произошедшего в ведомстве не уточнили.
15:11:22 16-03-2024
Приношу искренние соболезнования. 😭😭😭