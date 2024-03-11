Два человека погибли при пожаре в алтайском селе

С огнем боролся 21 пожарный на 6 пожарных машинах

11 марта 2024, 07:45, ИА Амител

Пожар в Полковниково / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном деревянном доме в селе Полковниково Косихинского района, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в ночь на 10 марта. На месте работал 21 спасатель на 6 единицах техники. Площадь пожара составила 70 "квадратов".

Причину произошедшего в ведомстве не уточнили.