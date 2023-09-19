Два человека погибли при пожаре в садовом домике в Бийске
Предварительная причина произошедшего – проблемы с печным отоплением
19 сентября 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Мужчина и женщина погибли при пожаре в садоводстве "Швейник-1" в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился ранним утром в одном из садовых домиков. На момент прибытия пожарных строение уже полыхало огнем. На его тушение у спасателей ушло полчаса.
Предварительная причина произошедшего – проблемы с печным отоплением.
В МЧС призывают заранее подготовиться к осенне-зимнему сезону: прочистить печь и дымоход, проверить наличие тяги, при необходимости сделать ремонт. Во время эксплуатации не нужно перекаливать печь, а также не оставлять ее без присмотра или на попечение малолетних детей.
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