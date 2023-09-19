Два человека погибли при пожаре в садовом домике в Бийске

Предварительная причина произошедшего – проблемы с печным отоплением

19 сентября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Мужчина и женщина погибли при пожаре в садоводстве "Швейник-1" в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился ранним утром в одном из садовых домиков. На момент прибытия пожарных строение уже полыхало огнем. На его тушение у спасателей ушло полчаса.

Предварительная причина произошедшего – проблемы с печным отоплением.

В МЧС призывают заранее подготовиться к осенне-зимнему сезону: прочистить печь и дымоход, проверить наличие тяги, при необходимости сделать ремонт. Во время эксплуатации не нужно перекаливать печь, а также не оставлять ее без присмотра или на попечение малолетних детей.