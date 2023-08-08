Два человека погибли при взрыве газа в Астрахани

Из дома удалось спасти двух человек, еще 70 эвакуировали

08 августа 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате происшествия погибли два человека, еще четверо пострадали.

Взрыв прогремел на улице Адмирала Нахимова. После хлопка бытового газа начался пожар, а в одной из квартир на четвертом этаже выбило оконные рамы.

"Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Общая площадь – 90 кв. м", – подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Из дома удалось спасти двух человек, еще 70 эвакуировали. Причины происшествия выясняются.