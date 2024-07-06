Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде
В качестве предварительной причины взрыва ведомство назвало нарушения при сварочных работах
06 июля 2024, 20:50, ИА Амител
В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
Взрыв в Красноармейском районе города прогремел сегодня днем. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что в результате "хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции".
В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ"). В качестве предварительной причины взрыва ведомство назвало нарушения при сварочных работах.
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