Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

В качестве предварительной причины взрыва ведомство назвало нарушения при сварочных работах

06 июля 2024, 20:50, ИА Амител

Место происшествия / Фото: соцсети

В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Взрыв в Красноармейском районе города прогремел сегодня днем. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что в результате "хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции".

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ"). В качестве предварительной причины взрыва ведомство назвало нарушения при сварочных работах.