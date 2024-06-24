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Два человека погибли в крупном пожаре в Подмосковье

Охваченная огнем площадь достигла 4,5 тысячи квадратных метров

24 июня 2024, 21:40, ИА Амител

Огонь / Фото: unsplash.com
Огонь / Фото: unsplash.com

Два человека погибли при крупном пожаре в подмосковном Фрязино. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Возгорание произошло днем 24 июня. Охваченная огнем площадь достигла 4,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает телеканал "360", позднее площадь увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. Сейчас там работают более 100 человек и 40 единиц техники. Работу пожарных осложняют высокая температура и плотное задымление.

"К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь", – написал он.

По словам Воробьева, есть пострадавший – 34-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще двоим спасателям потребовалась медицинская помощь – они отравились продуктами горения. Вместе с тем от госпитализации сотрудники МЧС отказались.

Cудьба еще шести человек остается неизвестной. В здании обрушились конструкции, а четыре этажа, с пятого по восьмой, выгорели полностью.

Пожары Происшествия

Комментарии 2

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Земеля

22:50:05 24-06-2024

Была информация, что это НИИ Платан.
Не подтвердилось.

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Гость

09:43:11 25-06-2024

Их просто не стали спасать.

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