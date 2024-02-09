Авария произошла около полуночи на 60-м километре внешней стороны Московской кольцевой

09 февраля 2024, 15:47, ИА Амител

Авария на 60-м километре МКАД / Фото: Дептранс Москвы

Два человека погибли в тройном ДТП с грузовиками на западе Москвы. Как сообщает телеканал "360", инцидент произошел в Западном округе столицы.

По информации столичной Госавтоинспекции, около полуночи на 60-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги грузовой автомобиль Hyundai врезался в машину, которая остановилась посреди проезжей части. Затем иномарка влетела в ГАЗ.

В результате на месте скончался 56-летний мужчина. 33-летний водитель Hyundai умер уже после того, как его доставили в больницу.

Дептранс Москвы показал момент аварии – универсал остановился посередине дороги с включенными аварийными огнями, что привело к череде столкновений.