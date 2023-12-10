Два человека пострадали в аварии на Малахова

Водитель "Лады" не уступил дорогу "Ниссану"

10 декабря 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Два человека пострадали в аварии на улице Малахова в Барнауле. Об этом рассказали в ГИБДД.

Водитель автомобиля "Лада Гранта", при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Nissan X-Trail, что привело к столкновению.

"В результате ДТП водитель и пассажир – мужчина 1961 года рождения – автомобиля "Лада Гранта" получили телесные травмы и были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении.

Информации о степени травм пострадавших нет.

Ранее в соцсетях пользователи сообщали об этой аварии.