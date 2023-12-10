Два человека пострадали в аварии на Малахова
Водитель "Лады" не уступил дорогу "Ниссану"
10 декабря 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Два человека пострадали в аварии на улице Малахова в Барнауле. Об этом рассказали в ГИБДД.
Водитель автомобиля "Лада Гранта", при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Nissan X-Trail, что привело к столкновению.
"В результате ДТП водитель и пассажир – мужчина 1961 года рождения – автомобиля "Лада Гранта" получили телесные травмы и были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – сказано в сообщении.
Информации о степени травм пострадавших нет.
Ранее в соцсетях пользователи сообщали об этой аварии.
Комментарии 0