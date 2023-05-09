Два человека пострадали в ДТП с грузовиком, который перевернулся в Бийске

Водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с Isuzu

09 мая 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

Два человека пострадали в столкновении кроссовера с грузовиком в Бийске. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария произошла в 14:35 на улице Раздольной в районе дома № 58а.

Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1952 года рождения, за рулём Renault Duster выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Isuzu, за рулём которого был мужчина 1989 года рождения. После столкновения он перевернулся.

В результате ДТП телесные травмы получили водитель и пассажир Renault, женщина 63 лет. Им оказана медицинская помощь, госпитализированы. Назначена проверка, обстоятельства устанавливаются.