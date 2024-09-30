Два дня тепла ожидаются в Алтайском крае на этой неделе

Воздух прогреется до августовских значений

30 сентября 2024, 20:30, ИА Амител

Осень / Фото: pxhere.com

Потепление до +23 градусов ожидается в Алтайском крае 1 октября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, тепло задержится в регионе на два дня.

Метеорологи ожидают, что 1 октября дневная температура составит от +18 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. В ночь на 2 октября температура воздуха опустится до отметки от +1 до +6 градусов. Дождей не ожидается. Ветер ослабнет до 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

2 октября температура составит от +15 до +20 градусов. Дождей также не ожидается. Ветер сменит направление на северное, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Однако уже ночью будут заморозки – от -1 до +4 градусов. Местами в предгорьях пойдут небольшие дожди.

В Барнауле температура будет схожей. От +19 до +21 градуса, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. На следующий день ожидается от +15 до +17 градусов.